إيران تشيد بتسهيلات إقليم كوردستان في استقبال زوار العتبات الدينية

أشاد محافظ أذربيجان الغربية، رضا رحماني، خلال لقائه الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين، بالتسهيلات الواسعة التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان للزوار الإيرانيين المتوجهين نحو العتبات المقدسة في العراق، ولا سيما عبر معبر حاج عمران الحدودي.

بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس بارزاني اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، نقل رحماني تحيات خاصة من رئيس الجمهورية الإيرانية، مسعود بزيشكيان، إلى الرئيس بارزاني، مشيداً بجهود حكومة إقليم كوردستان في تقديم تسهيلات واسعة للزوار الإيرانيين الذين يدخلون العراق عبر معبر حاج عمران الحدودي.

شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التأكيد على أهمية تطوير هذه العلاقة في الجوانب الاقتصادية وزيادة وتيرة الحركة التجارية بين الجانبين، بما يعزز التعاون الإقليمي ويخدم مصالح الطرفين.

يشار الى أن معبر حاج عمران الحدودي في إقليم كوردستان يُعد من أبرز الممرات الحدودية التي يستخدمها الزوار الإيرانيون، إلى جانب منافذ أخرى في جنوبي العراق.

أكثر من 60 ألف زائر إيراني دخلوا العراق عبر منفذ حاج عمران الحدودي خلال الأيام الأولى من موسم الزيارة الأربعينية في عام 2023.

حكومة إقليم كوردستان قدمت تسهيلات عديدة من أجل الزوار الايرانيين، كتجهيز نقاط استراحة بخدمات أساسية على طول طريق الزوار داخل أراضي إقليم كوردستان.

كما وفرت وسائل نقل جماعي من الحدود إلى مدن الوسط والجنوب العراقي، بالاضافة لتقديم خدمات طبية وإغاثية، تشمل سيارات إسعاف وكراسي متحركة ومراكز إسعاف أولي.

وهناك تنسيق مع السلطات الإيرانية لضمان سلاسة الدخول عبر المعبر وتنظيم حركة العبور، وإشراك مؤسسات محلية مثل مؤسسة بارزاني الخيرية والدفاع المدني في دعم الزوار.

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