مؤكدةً دعمها للاستثمار بمجال الطاقة في إقليم كوردستان.. الإمارات تبارك مشروع “روناكي”

أعلنت القائمة بأعمال القنصلية العامة لدولة الإمارات في العاصمة أربيل، شيخة بشير فرحان، اليوم الاثنين، أن مشروع “روناكي” الخاص بتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة، يُعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تُسهم في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والخدمية في الإقليم.

وذكرت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان في بيان، أن “وزير الكهرباء والموارد الطبيعية بالوكالة، كمال محمد صالح، استقبل القائمة بأعمال القنصلية العامة لدولة الإمارات في أربيل، شيخة بشير فرحان”.

وأكد البيان أن “اللقاء حضره عدد من المستشارين والمدراء العامين من وزارة الكهرباء ووزارة الموارد الطبيعية، حيث عبّر الوزير عن ترحيبه وتمنياته بالتوفيق لها في مهامها، مشيدًا بدور دولة الإمارات في دعم المشاريع الاستراتيجية في الإقليم”.

وأضاف البيان، ان “القنصل العام الإماراتي عبّرت عن شكرها للوزير وأكدت أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلادها وإقليم كوردستان، مشيدة بمشروع “روناكي” الخاص بتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة باعتباره خطوة نوعية في مجالات الخدمات والاقتصاد”.

كما تناول اللقاء مستقبل التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع النفط والغاز، وأبدت القنصلية استعداد دولة الإمارات للمساهمة في توسيع العلاقات الاقتصادية ودعم المزيد من المشاريع في مجال الطاقة بإقليم كوردستان، خاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

يُشار إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مشروع ‹روناكي›، وفي أيار/مايو الماضي صوّت مجلس وزراء الإقليم بالإجماع على تعرفة جديدة للكهرباء ضمن إطار المشروع بهدف توفير التيار الكهربائي لمدة 24 ساعة يوميًا في عموم الإقليم، حتى نهاية عام 2026.

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