وزير صحة كوردستان: القضاء على الأدوية المهرّبة والمزوّرة إنجاز تاريخي للإقليم

أكد وزير الصحة في إقليم كوردستان، د. سامان برزنجي، أن قطاع الأدوية شهد تحولًا جذريًا خلال الدورة الحكومية التاسعة.

مثمّنا بالإرادة القوية والدعم المباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني في دفع الإصلاحات بهذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن جميع الأدوية المتداولة حالياً في كوردستان أصبحت خاضعة لرقابة صارمة وإجراءات فحص وتسجيل رسمية، بغض النظر عن بلد الإنتاج، وذلك لضمان سلامتها وجودتها قبل توزيعها في الأسواق.

مشيرًا إلى أن الإقليم تمكن من القضاء على ظاهرة الأدوية المهرّبة والمزوّرة ومنخفضة الجودة التي كانت تهدد صحة المواطنين لسنوات طويلة.

كما أشار إلى أن عمليات الاستيراد والتوزيع والمتابعة تجري بإشراف مباشر من حكومة الإقليم، وهو ما جعل كوردستان اليوم نموذجًا في السلامة الدوائية على مستوى العراق.

كما أشاد بجهود فرق الجودة والرقابة ودورهم الفاعل في إنجاح هذه الخطوات.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزام وزارة الصحة بمواصلة الإصلاح والتطوير لضمان صحة وأمان المواطنين.

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