قنصل هولندا بأربيل يشيد بتوسع التعاون الزراعي بين بلاده وإقليم كوردستان

أشاد قنصل هولندا العام في أربيل، أدريان آيسلستاين، بالتطور الملحوظ في التعاون الزراعي بين هولندا وإقليم كوردستان، لاسيما في مجال إنتاج البطاطا.

مؤكداً أن هذا التعاون الممتد منذ أكثر من عشر سنوات أثمر نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال زيارة القنصل إلى أحد المراكز التجارية في أربيل، حيث تم تسليط الضوء على نوع جديد من البطاطا المنتجة محلياً، واصفاً إياها بأنها نموذج ناجح للتعاون الزراعي بين الجانبين.

وخلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، ، قال آيسلستاين: أعتقد أن هذا النوع الجديد من البطاطا، الذي تم تطويره هنا، يُعد نموذجاً ممتازاً للتعاون القوي بين هولندا وإقليم كوردستان في المجال الزراعي.

موضحاً أن “التعاون بين الطرفين مستمر منذ أكثر من عشر سنوات وحقق نتائج قوية؛ فبينما كان إنتاج الإقليم من البطاطا لا يتجاوز ألفي طن سنوياً، ارتفع اليوم إلى أكثر من 600 ألف طن سنوياً”.

وأضاف: البطاطا المحلية المتوفرة حالياً في الأسواق هي نتيجة بارزة لهذا التعاون، وتؤكد الإمكانات الكبيرة للإقليم في تنفيذ سلسلة متكاملة للإنتاج الزراعي.

وأكد آيسلستاين أن “المشروع الزراعي المشترك له أهمية كبيرة في إقليم كوردستان، لأنه يخلق آلاف فرص العمل، ليس فقط في مرحلة الزراعة، بل أيضاً في مجال تعزيز الأمن الغذائي وزيادة القدرة التصديرية للإقليم نحو مناطق أخرى من العراق ودول الجوار”.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الزراعية بين هولندا وكوردستان، مشيراً إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات أخرى مثل إنتاج الخضروات ومنتجات الألبان.

وقال: هناك خطوات كبيرة يمكن لإقليم كوردستان وبقية مناطق العراق أن يخطوها بدعم وتعاون من هولندا.

وشدد على أن هذه الشراكة تمثل منفعة متبادلة، حيث تفتح سوقاً نامية أمام الشركات الهولندية، وتتيح للإقليم الاستفادة من الخبرات الهولندية المتقدمة في مجال الزراعة.

مضيفاً: نحن سعداء جداً باستمرار هذا التنسيق المثمر.

وتعدُّ هولندا من الدول الرائدة عالمياً في القطاع الزراعي، وتواصل لعب دور محوري في دعم مشاريع التنمية المستدامة في العراق، خاصة في المناطق التي تمتلك إمكانات زراعية كبيرة، مثل إقليم كوردستان.

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