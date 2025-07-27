كهرباء اقليم كوردستان: يمكننا تصدير الكهرباء العام المقبل

أفاد المدير العام لإنتاج الكهرباء في اقليم كوردستان فارس ميرخان بأنه بحلول شهر آذار 2026، سيزداد حجم إنتاج الكهرباء بمقدار 1500 ميغاواط، ليضاف إلى الإنتاج الحالي البالغ 4300 ميغاواط، مشيراً الى أنه بحلول نهاية العام المقبل، سيتجاوز إنتاج الكهرباء حجم الطلب، مما سيمكّن إقليم كوردستان من تصدير الكهرباء.

وصرح فارس ميرخان لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأحد (27 تموز 2025) أن “لدى وزارة الكهرباء مشروع مشترك مع شركة دانة غاز، وبموجبه سيتم إنتاج 200 مليون قدم مكعب إضافية من الغاز بحلول شهر آذار 2026”.

بحسب قول فارس ميرخان، فإن هذه الكمية البالغة 200 مليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 520 مليون قدم مكعب المتوفرة حالياً، ستُستخدم في محطات الكهرباء و”يمكن زيادة إنتاج الكهرباء بمقدار 1500 ميغاواط”.

كما ذكر المدير العام لإنتاج الكهرباء، أنه يتم حالياً إنتاج 4300 ميغاواط من الكهرباء في إقليم كوردستان، ويتم توليد 80% من هذا الإنتاج عن طريق الغاز.

في شهر تشرين الثاني من عام 2024، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن “مشروع روناكي” (الإنارة)، ومن المقرر أن تتمتع جميع مدن وبلدات إقليم كوردستان بالكهرباء على مدار 24 ساعة بحلول نهاية عام 2026.

كما أوضح فارس ميرخان أنه “لكي يتم إدراج إقليم كوردستان بأكمله ضمن مشروع روناكي بحلول نهاية عام 2026، نحتاج إلى ما بين 6000 و6500 ميغاواط من الكهرباء”.

وأكد المدير العام لإنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان أنه “وفقاً للخطة الموضوعة، سيزيد إنتاج الكهرباء بحلول نهاية عام 2026 عن الكمية المطلوبة، بل وسنتمكن من تصديرها أيضاً”.

وأشار إلى أن شركات إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان تبيع حالياً ألف ميغاواط من الكهرباء إلى العراق عن طريق وزارة الكهرباء، “وتُستخدم عائداتها لتسديد المستحقات المالية لشركة دانة غاز ومحطات إنتاج الكهرباء”.

وفقاً لمشروع “روناكي”، استفاد أكثر من 500 ألف مشترك، يمثلون أكثر من مليوني شخص، من الكهرباء على مدار 24 ساعة، لكن بعض المشتركين يشتكون من انقطاع الكهرباء بين الحين والآخر.

حول انتقادات المشتركين بشأن انقطاع الكهرباء في بعض المناطق التي تشملها خدمة 24 ساعة، قال فارس ميرخان إنه “إذا لم تكن هناك أي مشكلة فنية، فلن تنقطع الكهرباء على مدار 24 ساعة، لكن بعض محطات إنتاج الكهرباء تواجه أعطالاً فنية، وهذا يؤثر على مشروع روناكي”.

وأوضح المدير العام لإنتاج الكهرباء أنه في حال حدوث أي مشكلة في الكهرباء على مدار 24 ساعة، “لدينا عقود مع المولدات الأهلية في الأحياء، وهي التي تقوم بتأمين الكهرباء للمشتركين”.

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