شركات خاصة تتولى شراء القمح في الإقليم دعماً لمزارعي كوردستان

أعلن المدير العام لشركة “داس”، سرمد رشيد، التوصل إلى اتفاق بشأن نوعية القمح المستلم من فلاحي إقليم كوردستان.

مشيراً في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أن الشركة قادرة على استلام مئات الأطنان، بشرط اجتياز القمح لفحوصات الجودة وأن يكون صالحاً لإنتاج الطحين المخصص للأسواق المحلية.

وأوضح رشيد أن موعد استلام القمح يمتد من 15 تموز حتى 15 آب، واصفاً الفترة بأنها مناسبة، لكنه أشار إلى إمكانية تمديدها في حال الضرورة.

من جهته، قال المزارع عزيز عبد الكريم إن حكومة الإقليم استلمت منه 10 أطنان فقط من محصول القمح، بينما سلّم 30 طناً إلى شركة “داس”.

أما المزارع ستار جبار، فأوضح لـ كوردستان 24، أنه لا يزال يحتفظ بنصف محصوله.

مشيراً إلى أنه سلّم حتى الآن 18 طناً إلى شركة خاصة، وأن أسعار الشراء تتراوح حالياً بين 430 و470 ألف دينار للطن، فيما يصل سعر الطن من الدرجة الأولى إلى 480 ألف دينار.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومة كوردستان لدعم المزارعين وتفادي الخسائر، حيث تقوم الشركات الخاصة للعام الخامس على التوالي باستلام محصول القمح من الفلاحين في الإقليم، إضافة إلى مزارعي مناطق سهول “قەراج و کەندێناو”.

ويؤكد المزارعون أن مشروع تسويق القمح يمثل دعماً مباشراً لهم وللقطاع الزراعي في الإقليم.

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