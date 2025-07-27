يوليو 27, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مرور أربيل يحظر الدراجات النارية والهوائية في شارعي 120 و150 متري

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

مرور أربيل يحظر الدراجات النارية والهوائية في شارعي 120 و150 متري

أعلنت مديرية مرور محافظة أربيل، اليوم الأحد، عن حظر قيادة الدراجات النارية والهوائية (البايسكل) في شارعي 120 و150 متري، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وقالت المديرية في بيان رسمي: على الرغم من التنبيهات السابقة الموجهة إلى سائقي الدراجات النارية والهوائية، إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة في هذين الشارعين الحيويين.

وأضاف البيان: نؤكد أن أي شخص يقود دراجة نارية أو هوائية في شارعي 120 و150 متري، سيتم مصادرة دراجته فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

يأتي هذا القرار في إطار جهود مرور أربيل للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق في الشوارع الرئيسية التي تشهد كثافة مرورية عالية.

facebookShare on Facebook
Post Views: 53

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi