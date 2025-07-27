مرور أربيل يحظر الدراجات النارية والهوائية في شارعي 120 و150 متري

أعلنت مديرية مرور محافظة أربيل، اليوم الأحد، عن حظر قيادة الدراجات النارية والهوائية (البايسكل) في شارعي 120 و150 متري، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وقالت المديرية في بيان رسمي: على الرغم من التنبيهات السابقة الموجهة إلى سائقي الدراجات النارية والهوائية، إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة في هذين الشارعين الحيويين.

وأضاف البيان: نؤكد أن أي شخص يقود دراجة نارية أو هوائية في شارعي 120 و150 متري، سيتم مصادرة دراجته فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

يأتي هذا القرار في إطار جهود مرور أربيل للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق في الشوارع الرئيسية التي تشهد كثافة مرورية عالية.

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