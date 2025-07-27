النفط العراقي يحتل المرتبة الثانية في واردات أميركا الأسبوعية

كشفت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية بين الدول الأكثر تصديرا للولايات المتحدة للنفط خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن “متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسة بلغت معدل 5.351 ملايين برميل يومياً منخفضة بمقدار 274 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.625 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت معدل 273 الف برميل، محققاً المرتبة الثانية كأكبر مصدر للنفط لأميركا”.

مشيرةً إلى أن “أكثر الإيرادات النفطية خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.996 ملايين برميل يوميا، ثم العراق والبرازيل بمتوسط 249 ألف برميل، تلتها كولومبيا بمعدل 179 ألف برميل يوميا، ومن السعودية معدل 178 ألف برميل يومياً”.

ووفقاً للجدول، فإن “كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من المكسيك بلغت معدل 165 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 105 آلاف برميل يومياً، ومن الاكوادور معدل 103 آلاف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل 85 ألف برميل يوميا فيما لم تستورد أي كمية من فنزويلا”.

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