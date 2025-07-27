عودة 15 ألف عراقي من مخيم الهول

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، عن استمرار عودة النازحين من مخيم الهول، وفيما أشارت الى أن 15 ألف عراقي عادوا للوطن منهم 10 آلاف عادوا لمناطقهم، أكدت أن العودة مؤشر إيجابي للنجاح بتأهيل المواطنين مع المجتمع.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، في تصريح للوكالة الرسمية: إن “عملية عودة النازحين في مخيم الهول لاتزال مستمرة لإدماجهم ونقلهم الى ديارهم”، مبينا أن “هناك دوراً كبيراً لوزارة الهجرة مع المنظمات الدولية من أجل إعادتهم الى ديارهم”.

وأشار الى أن “وزارة الهجرة أعادت أغلب العراقيين الموجودين في مخيم الهول الى مناطقهم وهذا مؤشر إيجابي على أننا نجحنا في تأهيلهم مع المجتمع”.

وأضاف، أنه “تمت إعادة 15 ألف عراقي من مخيم الهول، منهم 10 آلاف تمت إعادتهم الى مناطقهم وهناك 5 آلاف لا يزالون في مخيم الجدعة لتأهيلهم ومن ثم عودتهم الى ديارهم”، مردفاً أن “ما يقارب 18 ألفاً ما زالوا موجودين في مخيم الهول وسيعودون إلى مناطقهم عندما تسنح الفرصة، وذلك بعد التدقيق الأمني”.

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