شركة أجنبية تقترح مشروعاً حديثاً لتعبيد شوارع أربيل بتكلفة أقل وجودة أعلى

في إطار مساعي محافظة أربيل لتطوير البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية، قدمت شركة أجنبية متخصصة مقترحاً شاملاً لإصلاح وتعبيد الشوارع في مدينة أربيل باستخدام تقنيات حديثة، تتميز بجودة أعلى وتكلفة أقل مقارنة بالأساليب التقليدية.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقد في ديوان محافظة أربيل، بحضور المحافظ أوميد خوشناو وعدد من مهندسي المحافظة ومديرية الطرق والجسور، حيث استعرضت الشركة عبر عرض تقديمي تقني تفاصيل تجربتها في تنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من الدول، مؤكدة قدرتها على تطبيق نظام تعبيد حديث يقلل من الوقت والتكاليف ويزيد من كفاءة الطرق على المدى الطويل.

وبحسب بيان رسمي صادر عن محافظة أربيل، أبدى المحافظ دعمَهُ الأولي للمقترح، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في تطوير شبكة الطرق داخل حدود المحافظة.

كما كلف المحافظ الفرق الهندسية المتخصصة بإجراء تقييم شامل للمشروع المقترح، يشمل الجوانب الفنية والبيئية، ومدى ملاءمته لطبيعة ومناخ مدينة أربيل، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد استكمال التقييم.

ويأتي هذا التحرك في سياق خطط محافظة أربيل لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات نوعية مستدامة للمواطنين، خاصة في مجال الطرق والجسور، بما يسهم في تقليل الازدحامات وتحسين السلامة المرورية.

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