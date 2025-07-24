الموارد المائية تعترف: العام الحالي أكثر السنوات جفافاً على العراق منذ العام 1933

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الخميس، أن العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافاً على العراق منذ العام 1933، مبينة إن “حالة الجفاف التي يتعرض لها العراق، تعود الى قلة تساقط الأمطار وقلة الإيرادات المائي من دول المنبع”.

وقالت الوزارة، في بيان لها أن “العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافاً منذ عام 1933، ولحد الأن”، لافتة إلى أن “معدل الإيرادات لحوض دجلة والفرات بلغ 27% مقارنة بالعام الماضي، إضافة الى إن الخزين المائي في الخزانات والسدود، يشكل في الوقت الحاضر 8% من الطاقة الخزنية أي بمعدل انخفاض بلغ 57% مقارنة بالعام الماضي”.

وبينت أن “هذا الإنخفاض الحاد أثر على تأمين الإحتياجات المائية، في جميع المحافظات العراقية خاصة الوسط والجنوب ،والمتطلبات المائية للمحافظة على النظام الإيكولوجي في الأهوار وبيئة شط العراب”.

وحذرت الوزارة من “استمرار تناقص الإيرادات المائية، وعدم تعاون دول المنبع، ما سيؤدي الى تفاقم أزمة المياه، ويشكل خطراً على الأمن المائي في البلاد”.

ودعت الوزارة إلى “تظافر جميع الجهود لعبور هذه الأزمة، من خلال التواصل مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، والتعاون مع وزارة الموارد المائية في إزالة التجاوزات عن المجاري المائية، وترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية والصناعية والبلدية”.

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