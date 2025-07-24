دهوك تشهد خطوات جديدة لدعم الزراعة بإنشاء مصنعين لاستلام الفواكه

في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه حكومة إقليم كوردستان للقطاع الزراعي، يتوسع نشاط مئات المزارعين في محافظة دهوك، لا سيما في المناطق الحدودية مثل مجمع قدش التابع لقضاء العمادية، حيث يشهد الموسم الزراعي تنوعاً كبيراً في المحاصيل.

وقال المزارع نزار سعيد من مجمع قدش في حديث لكوردستان24 إن توفر فرص التسويق ساهم في تحفيزه على الاهتمام بشكل أكبر بزراعة الفواكه.

واضاف قائلا : أمتلك 600 شجرة تفاح، و400 شجرة عنب، إلى جانب 40 شجرة رمان، وننتج كميات كبيرة من الفواكه المحلية”، مضيفاً: “نطالب الحكومة ببناء معامل لكي نتمكن كمزارعين من الاستفادة من منتجاتنا الزراعية بشكل أفضل”.

بدوره، أكد المزارع دلير إسلام أن إنشاء معمل في المنطقة سيكون له أثر كبير على عموم الفلاحين.

وتابع حديثه بالقول : إذا تم إنشاء معمل قريب، فإن جميع المزارعين سيستفيدون منه، وليس فقط في مجال العنب، بل في مختلف المحاصيل. ولهذا نأمل أن تلتفت الحكومة إلى احتياجات الفلاحين”.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه حكومة إقليم كوردستان جهودها لتطوير القطاع الزراعي في محافظة دهوك، حيث تم خلال العام الماضي شحن أكثر من 250 ألف طن من المنتجات الزراعية المحلية إلى محافظات وسط وجنوب العراق، فيما تجاوز حجم الشحن خلال العام الحالي حتى الآن 81 ألف طن.

ومن بين الخطوات الاستراتيجية الجديدة، يجري حالياً إنشاء مصنعين لاستلام الفواكه المحلية، الأول في ناحية منكيش والثاني في قضاء سيميل، حيث سيتم هذا العام استلام محاصيل المزارعين لإنتاج عصائر طبيعية محلية.

وفي تصريح لكوردستان24، قال أحمد جميل، المدير العام للزراعة في محافظة دهوك:

“من أفضل الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان هي إشراك القطاع الخاص في دعم القطاع الزراعي، وقد أثمر ذلك عن إنشاء معمل في منكيش جاهز لاستلام إنتاج العنب. أما معمل سيميل فقد اكتمل بنسبة 85% وسيبدأ العمل خلال الصيف الحالي”.

وأشار جميل إلى أن الحكومة تعمل على زيادة نسبة الإنتاج المحلي وتحقيق مكاسب أكبر للمزارعين، مشدداً على أن سياسة حظر استيراد المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محلياً خلال موسمها في الإقليم، تهدف إلى حماية السوق المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي.

هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية أوسع لدعم الاقتصاد الزراعي في دهوك، وتمكين المزارعين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية، وتوفير منافذ تسويقية تضمن لهم العائد الاقتصادي المستحق.

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