جمعية الصناعيين ورجال الأعمال في تركيا: ألفا شركة تركية تعمل في إقليم كوردستان

أعلن رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الدوليين في تركيا نواف كيليتش عن رغبتهم في تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا والسليمانية، مشيراً الى أن ألفي شركة تركية تعمل في إقليم كوردستان.

وصرح نواف كيليتش، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن تركيا سيكون لديها قريباً برامج خاصة للسليمانية وحلبجة في جميع المجالات التجارية، “لأن السليمانية محافظة مهمة من الناحية التجارية ونريد أن تكون علاقاتنا مع السليمانية جيدة كما هي مع أربيل”.

ووفقاً لنواف كيليتش، فإن التجارة ستشمل جميع القطاعات مثل الزراعة والسياحة.

وأضاف: “سنكثف كل الجهود لجلب رجال الأعمال الأتراك من أربيل ودهوك إلى السليمانية وتشجيعهم، نريد أن تكون السليمانية قريبة من تركيا من الناحية التجارية، وليس من إيران”.

رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الدوليين في تركيا أفاد بأن ألفي شركة تركية تعمل حالياً في إقليم كوردستان.

بخصوص الرحلات الجوية بين تركيا والسليمانية، المتوقفة بقرار تركي منذ أكثر من عامين وأربعة أشهر، قال كيليتش: “نأمل أن يتم رفع هذا الحظر في أسرع وقت ممكن، لأنه سيكون له تأثير إيجابي كبير على المجال التجاري وسيدفعه إلى الأمام بشكل كبير”.

بحسب التقرير السنوي لهيئة الإحصاء التركية، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق في عام 2023 نحو 20 مليار دولار، وكان قريباً من نفس المبلغ في عام 2024.

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