صور توثق ترحيل ألمانيا لمجموعة من المهاجرين العراقيين إلى بغداد

نشرت مؤسسة “القمة” المعنية بشؤون اللاجئين في اقليم كوردستان والعراق كافة، اليوم لأربعاء، مجموعة صور لمهاجرين عراقيين أثناء نقلهم إلى طائرة مدنية لترحيلهم من ألمانيا إلى العاصمة بغداد.

ووفقا للمؤسسة فقد غادرت طائرة تقل مهاجرين عراقيين مطار شرقي ألمانيا أمس الثلاثاء متجهة إلى بغداد، مضيفة أن الشرطة الألمانية قامت بتأمين مغادرة الطائرة.

هذا ولم يتضح عدد الركاب الذين نُقلوا على متن الطائرة في حافلات صغيرة تابعة للشرطة و حافلتي مطار كبيرتين، وقد قام ضباط الشرطة بتصعيد كل راكب على الدرج واحدًا تلو الآخر إلى الطائرة.

ولا يُعرف إذا ما كان من بين المجموعة مواطنين من إقليم كوردستان العراق، بحسب المؤسسة.

وأعلنت السلطات الألمانية، يوم أمس الثلاثاء، ترحيل اللاجئين الملزمين بمغادرة البلاد، حيث أقلعت طائرة من مطار لايبزيغ شرق البلاد متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد وعلى متنها عدداً من اللاجئين العراقيين.

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) استناداً إلى بيانات موقع “فلايت رادار 24″، غادرت الطائرة في الساعة 10:52 صباحاً، فيما أشرف أفراد الشرطة على مرافقة المرحلين حتى سلم الطائرة، بعد نقلهم من صالة المطار في حافلات خاصة تابعة للشرطة.

ولم تكشف وزارة الداخلية الألمانية حتى الآن عن عدد المرحلين العراقيين على متن الرحلة.

ويأتي هذا الترحيل بعد أيام قليلة من رحلة مماثلة نُفذت الجمعة الماضية إلى كابول، حيث أُعيد 81 أفغانياً وصفتهم السلطات بأنهم “مجرمون خطرون وبالغو الخطورة”.

وبحسب وزارة الداخلية، رحّلت ألمانيا العام الماضي 816 عراقياً، منهم 615 أعيدوا مباشرة إلى العراق، والبقية أُرسلوا إلى دول أوروبية أخرى لاستكمال إجراءاتهم.

وفي شباط/ فبراير الماضي، غادرت رحلة أخرى من مطار هانوفر إلى بغداد على متنها 47 مرحلاً.

وتأتي هذه الإجراءات رغم استمرار التوتر الأمني في العراق وصعوبة الظروف المعيشية فيه.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن البلاد تضم نحو 1.2 مليون نازح داخلي وأكثر من 3 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

كما أظهر استطلاع أجرته المنظمة الدولية للهجرة عام 2023 أن نحو نصف العراقيين العائدين يفكرون بمغادرة البلاد مجددًا خلال ستة أشهر بسبب الظروف الصعبة.

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