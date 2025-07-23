حديقة سامي عبد الرحمن تقلّص الاعتماد على الآبار بفضل مشروع إعادة تدوير المياه

قال مدير حديقة سامي عبد الرحمن بأربيل، جميل حسين، إن تنفيذ مشروع إعادة تدوير المياه بدأ منذ عام 2024، مشيرًا إلى أن المشروع بات في الخدمة منذ شهر حزيران الماضي.

وأوضح حسين أن المشروع يعتمد على جمع نحو 800 متر مكعب من المياه غير الصالحة للاستخدام يوميًا من مناطق مختلفة في أربيل، حيث يتم تنقيتها وإعادة استخدامها لري المساحات الخضراء داخل الحديقة.

ولفت في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أن “المشروع يدعمنا من ناحيتين: تقليل التكاليف المترتبة على توفير المياه لري الحديقة والمساحات الخضراء، والحفاظ على المياه الجوفية.”

وأشار إلى أن الحديقة تضم 20 بئراً تُستخدم للري وتحتاج يوميًا خلال فصل الصيف لنحو 6 آلاف متر مكعب من المياه.

وأضاف: بفضل المشروع الذي يوفر قرابة 800 متر مكعب من المياه المعالجة يوميًا، تمكّنا من إغلاق بئرين لعدم الحاجة إليهما في الوقت الراهن.

وشدد مدير حديقة سامي عبد الرحمن على أهمية توسيع مشاريع إعادة تدوير المياه.

مؤكدًا أن “تنفيذ مشاريع مماثلة سيساهم في إغلاق عدد أكبر من الآبار، ما يدعم جهود الحفاظ على مصادر المياه الجوفية.”

وتُعد حديقة سامي عبد الرحمن من أكبر المساحات الخضراء في أربيل، حيث تمتد على مساحة تُقدّر بنحو 800 دونم، وتوفر يوميًا كميات كبيرة من الأوكسجين، مما يساهم في تحسين جودة البيئة في المدينة.

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