فؤاد حسين: بعد رواتب أيار ستصرف رواتب حزيران وتموز أيضاً

قال نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية، فؤاد حسين، في بث مباشر لشبكة رووداو الإعلامية: “سيتم اليوم إرسال راتب شهر أيار. وبعد ذلك ستصرف رواتب شهري حزيران وتموز أيضاً.”

خلال البث المباشر اليوم (22 تموز 2025)، أعلن فؤاد حسين لمقدم نشرة (نیوڕۆژ) سنگر عبدالرحمن على شاشة رووداو: “بعدما يتم صرف رواتب شهر أيار، فهذا يعني أن رواتب الأشهر التالية (حزيران وتموز) ستصرف أيضاً.”

وأضاف فؤاد حسين أنه يجري الحديث في بغداد عن رواتب شهر تموز، لذلك من المتوقع أن يتم إطلاق رواتب حزيران بعد صرف رواتب أيار.

وذكر أنه أجرى اتصالات هاتفية مساء أمس من مجلس الوزراء العراقي مع الرئيس بارزاني وقادة آخرين من إقليم كوردستان والعراق بشأن موضوع الرواتب، قائلاً: “خلال هذه الفترة كان الرئيس بارزاني قلقاً جداً على شعب كوردستان، وكان يتساءل إلى أين تتجه [مسألة الرواتب].”

وكان فؤاد حسين قد تواصل مع رئيس إقليم كوردستان نيچيرڤان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وأعلن: “تواصلنا معاً لحل المشكلة، حتى يكون هناك تفاهم.”

وشكر نائب رئيس الوزراء الوزراء الكورد في مجلس الوزراء العراقي وقال: “كنا جميعاً على اتصال مع رئيس الوزراء ووزيرة المالية العراقية، ووصلنا في حوالي الساعة العاشرة مساء إلى حل المشكلة.”

وعندما وجه سنگر عبدالرحمن سؤالاً لنائب رئيس الوزراء العراقي عما إذا كان موضوع الرواتب مرتبطاً بتصدير وإنتاج النفط، أجاب: “الاتفاق بهذا الشكل، النفط الذي ينتج في إقليم كوردستان يجب أن يصدر للخارج، باستثناء 50 ألف برميل نفط يستخدم محلياً، لكن هناك مشكلة الآن.”

وبشأن المشاكل التي تواجه النفط، أشار وزير الخارجية العراقي: “هناك مشكلة في حقول النفط وأنابيب النقل، لكنني أعتقد أنها قابلة للحل.”

وبخصوص التقرير الذي أرسل من أربيل إلى بغداد حول مستوى إنتاج النفط في الحقول، قال فؤاد حسين: “ذكر في الوثيقة أن القدرة الإنتاجية هي 81 ألف برميل نفط، وبموجب اتفاقنا، يستخدم 50 ألف برميل نفط محلياً، والـ31 ألفاً يجب تسليمها لوزارة النفط العراقية.”

وأضاف نائب رئيس الوزراء: “بعد رفع مستوى إنتاج النفط في إقليم كوردستان، سيتم تصدير المزيد من النفط. رغم أنه مكتوب في الموازنة أنه يجب تصدير 400 ألف برميل، لكن الوضع الآن ليس طبيعياً.”

وبشأن ما ذكر عن أن فؤاد حسين أجرى مساء أمس اتصالاً هاتفياً مع القنصلية الأميركية في أربيل، قال: “كان اتصالنا بشأن المشاكل الصغيرة التي تواجه عمل الشركات الأميركية العاملة في إقليم كوردستان، وقد حللنا ذلك وأرسلنا الوثائق لرئيس الوزراء.”

وفي الختام، أكد فؤاد حسين بشأن رواتب الأشهر القادمة: “موضوع النفط والرواتب دخل في مساره الصحيح، وإذا التزم الطرفان فلن تنشأ أي مشكلة.”

وقبل قليل، أعلنت وزارة المالية العراقية في بيان صرف راتب شهر أيار لموظفي إقليم كوردستان.

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