يوليو 22, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إقليم كوردستان يقرر بأن تكون رواتب الحماية الاجتماعية لا تقل عن 250 الفاً

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فى :أخبار عــامة
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إقليم كوردستان يقرر بأن تكون رواتب الحماية الاجتماعية لا تقل عن 250 الفاً

أعلنت وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان كويستان محمد، يوم الثلاثاء، أن حكومة الإقليم قررت زيادة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بأن لا تقل عن 250 الف دينار شهرياً.

وقالت محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن رواتب ذوي الدخل المحدود، والعوائل الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة ووفقا للقانون المصادق عليه من قبل برلمان كوردستان ان تتم زيادتها، وألا تكون اقل من 250 الف دينار عراقي.

وأضافت أنه “نأمل من الحكومة الاتحادية زيادة رواتب تلك الفئات من المجتمع في اقليم كوردستان”.

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