إقليم كوردستان يرسل 120 مليار دينار إلى بغداد

كجزء من التفاهمات بين أربيل وبغداد، أرسلت وزارة مالية إقليم كوردستان 120 مليار دينار إلى وزارة المالية العراقية، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب شهر أيار اليوم الثلاثاء.

وصرح مصدر في وزارة مالية إقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية بأن هذا المبلغ يمثل الإيرادات غير النفطية لشهر أيار.

وكانت المرة الأخيرة التي أرسل فيها إقليم كوردستان إيرادات غير نفطية إلى بغداد في شهر نيسان، وبلغت قيمتها 50 مليار دينار.

وتقول وزارة مالية إقليم كوردستان إن المبلغ تم إيداعه نقداً في الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية بفرع البنك المركزي العراقي في أربيل.

بموجب الاتفاق الموقع بين إقليم كوردستان والعراق، يتوجب على حكومة إقليم كوردستان تسليم النفط إلى شركة “سومو”، وكذلك إرسال الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية بواقع 120 مليار دينار شهرياً، وبعد ذلك تقوم الحكومة العراقية بإرسال الرواتب.

بحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من مصدرين مسؤولين في إقليم كوردستان والعراق، فإن وفداً فنياً من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان كان في بغداد قبل يومين، وقام بتسليم ميزان مراجعة إيرادات ونفقات شهري أيار وحزيران إلى وزارة المالية العراقية.

وكانت آخر مرة استلمت فيها حكومة إقليم كوردستان أموال الرواتب من بغداد مبلغ 959 ملياراً و514 مليون دينار، والذي تم إيداعه في الحساب المصرفي لوزارة مالية إقليم كوردستان في 13 أيار.

بعد ذلك، بدأت وزارة مالية إقليم كوردستان بتوزيع الرواتب، حيث بدأت في 14 و15 و18 أيار بالمتقاعدين المدنيين وانتهت بقوات الزيرفاني وقيادة دفاع الطوارئ.

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