رئيس الحكومة يستقبل القنصل العام لدولة قطر لدى إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، القنصل العام لدولة قطر لدى الإقليم حسين بن علي الفضالة، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، معرباً عن خالص شكره وتقديره للقنصل العام القطري على ما بذله من جهود حثيثة في توطيد أواصر التعاون بين إقليم كوردستان ودولة قطر، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المستقبلية.

من جانبه، أعرب القنصل العام القطري عن امتنانه لما لقيه من تعاون ودعم من قبل الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان، مؤكداً في الوقت ذاته حرص دولة قطر على الارتقاء بمستوى العلاقات مع إقليم كوردستان إلى آفاق أرحب.

كما نوّه القنصل العام لدولة قطر بالمشاريع الخدمية الحيوية التي تضطلع بها حكومة إقليم كوردستان في مختلف المجالات، ولا سيّما مشروعي الماء والكهرباء اللذين يضمنان إمداداً متواصلاً للمواطنين على مدار 24 ساعة.

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