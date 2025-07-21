يوليو 22, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

عزيز أحمد: أربيل هي أول مدينة في العراق بدون مشاكل في الماء أو الكهرباء

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فى :أخبار عــامة
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عزيز أحمد: أربيل هي أول مدينة في العراق بدون مشاكل في الماء أو الكهرباء

أشار نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، عزيز أحمد، إلى أن أربيل هي أول مدينة في العراق بدون مشاكل في الماء أو الكهرباء.

وأضاف خلال منشور على إكس: “المدينة تتمتع الآن بكهرباء وماء على مدار 24 ساعة”، متسائلاً “ما الدروس التي يمكن أن نتعلمها من تجربة أربيل؟”.

وفتح أحمد باب النقاش أمام متابعيه، مبدياً استعداد إقليم كوردستان: لمساعدة “إخواننا وأخواتنا في باقي أنحاء العراق”.

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