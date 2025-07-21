عزيز أحمد: أربيل هي أول مدينة في العراق بدون مشاكل في الماء أو الكهرباء

أشار نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، عزيز أحمد، إلى أن أربيل هي أول مدينة في العراق بدون مشاكل في الماء أو الكهرباء.

وأضاف خلال منشور على إكس: “المدينة تتمتع الآن بكهرباء وماء على مدار 24 ساعة”، متسائلاً “ما الدروس التي يمكن أن نتعلمها من تجربة أربيل؟”.

وفتح أحمد باب النقاش أمام متابعيه، مبدياً استعداد إقليم كوردستان: لمساعدة “إخواننا وأخواتنا في باقي أنحاء العراق”.

أربيل هي أول مدينة في العراق بدون مشاكل في الماء أو الكهرباء. المدينة تتمتع الآن بكهرباء وماء على مدار 24 ساعة. ما الدروس التي يمكن أن نتعلمها من تجربة أربيل؟ لنفتح باب النقاش. إقليم كوردستان مستعد لمساعدة إخواننا وأخواتنا في باقي أنحاء العراق.#روناکی https://t.co/edtUToj6ga — Aziz Ahmad (@azizkahmad) July 20, 2025

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