مرصد: قصف كوردستان يخفض إنتاج النفط من 280 إلى 81 ألف برميل يومياً

رصد مرصد “إيكوعراق” الاقتصادي، يوم الاثنين، تراجعاً بارقام إنتاج النفط في إقليم كوردستان من 280 ألف برميل يومياً إلى نحو 81 ألف برميل فقط، عقب سلسلة هجمات مكثفة استهدفت حقول النفط، موضحاً بالارقام خسائر الحقول التي تضررت نتيجة الاستهداف.

وقال المرصد في بيان، إن “الهجمات التي استهدفت حقول النفط بإقليم كوردستان ادت لتراجع إنتاج النفط من نحو 280 ألف برميل يومياً إلى 81 ألف برميل”، مبيناً أن “هذا التراجع اطلع عليه وفد الحكومة العراقية الذي زار الإقليم مؤخراً”.

وأوضح أن “نحو 58 طائرة مسيرة استهدفت الإقليم، وأدت إلى أضرار جسيمة في المنشآت النفطية وتوقف جزء كبير من الإنتاج”، مضيفا أن “الاستهداف شمل كل من شيخان الذي ينتج الحقل نحو 40 ألف برميل يومياً”.

وبين أن “حقل طاوكي كان ينتج قرابة 29 ألف برميل يومياً، وحقل بشكابير ينتج 54 ألف برميل يومياً”، مضيفاً أن “خورمالا يعطي 100 الف برميل يومياً، اما سرسنك قدرة إنتاجية تبلغ 30 ألف برميل يومياً”.

وتعرّضت منشآت نفطية في إقليم كوردستان، بينها حقول في دهوك وأربيل، لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة مفخخة، في الفترة بين 14 و17 تموز 2025.

وأدت الهجمات إلى أضرار مادية وتوقف مؤقت للإنتاج دون تسجيل إصابات، ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها، وسط اتهامات لفصائل موالية لإيران، فيما أعلنت بغداد فتح تحقيق، وطالبت سلطات الإقليم بضمان حماية المنشآت الحيوية.

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