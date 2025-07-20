مسرور بارزاني: أدينا ما علينا وننتظر من بغداد صرف الرواتب

يقول رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني: “نتوقع أن تطلق بغداد الرواتب وتنهي العقاب الجماعي”.

لدى افتتاح مشروع الإيصال السريع للماء إلى أربيل، اليوم (20 تموز 2025)، ألقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تناول فيها مسائل عدة من بينها المستحقات المالية لإقليم كوردستان واستئناف تصدير النفط، ومشروع إيصال الماء العاجل ومشروع الكهرباء الدائم.

تحدث مسرور بارزاني في الكلمة عن الاتفاق مع بغداد ومسألة الرواتب، قائلاً: “لقد أدينا ما علينا وزيادة، ومن الآن فصاعداً فإننا مستعدون لتنفيذ أي واجبات دستورية، لكننا لسنا مستعدين للتنازل عن حقوقنا الدستورية”.

وبخصوص الاتفاق بين أربيل وبغداد، كشف مسرور بارزاني عن إضافة نقطة أخرى إلى التفاهم بين بغداد وأربيل خلال اجتماع الوفد الأخير الذي ضم بافل طالباني وفؤاد حسين مع المسؤولين العراقيين.

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان إن بغداد قالت لهم إنها لن تطلق الرواتب ما لم يتم تسليمها 230 ألف برميل من النفط.

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى أن “بغداد تقول لنا لا يجوز أن تكون لكم أي عائدات، لكن من حق إقليم كوردستان أن تكون له ميزانيته الخاصة من بغداد”.

وعن الاختلاف بين إقليم كوردستان والعراق من حيث المشاريع، قال رئيس الحكومة إن العراق “قرر بناء 150 مستشفى ليس أي منها في إقليم كوردستان”.

ورداً على من يسأل “أين تذهب الإيرادات المحلية؟” قال مسرور بارزاني “هذه المشاريع هي ردنا عليهم”.

وافتتح مسرور بارزاني اليوم مشروع إيصال الماء العاجل إلى مدينة أربيل مشيراً إلى أن اليد العاملة في المشروع “محلية”.

وعن أهمية المشروع، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: “لن تعود أربيل بحاجة إلى المياه الجوفية بعد اليوم”، و”نخطط لإعادة استخدام المياه في سقي الحقول والمزارع وسنباشر بهذا عاجلاً”.

وفي كلمته أيضاً، تطرق مسرور بارزاني إلى مشروع (روناكي) الذي يعمل على تأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم معلناً أن “مشكلة انقطاع الكهرباء ستكون شيئاً من الماضي”.

وأوضح أن “أكثر من مليوني مواطن يتمتعون الآن بالكهرباء 24 ساعة في اليوم، و80% من هؤلاء يدفعون أجوراً أقل مما كانوا يدفعونها سابقاً عن استخدام الكهرباء”.

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