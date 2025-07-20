المفوضية توضّح أسباب إلغاء الحبر الانتخابي في الانتخابات المقبلة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، إلغاء استخدام الحبر الانتخابي خلال العملية الانتخابية المقبلة، عازية القرار إلى عدة أسباب تقنية وتنظيمية.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، إن “رصانة البطاقة البايومترية والأجهزة المستخدمة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، ألغت الحاجة إلى استخدام الحبر الانتخابي الذي كان يُعتمد سابقاً كإجراء لمنع التصويت المزدوج”.

مؤكداً أن القرار جاء أيضاً للحفاظ على سرية الناخب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن “العملية الانتخابية مؤمنة بالكامل وتضمن حقوق الناخبين من خلال الاعتماد على البطاقة البايومترية، التي تتضمن مطابقة ثلاثية بين بصمة الأصابع العشرة للناخب، والمحفوظة في جهاز التحقق الإلكتروني، إلى جانب عمل بقية الأجهزة الانتخابية”.

مشيرة إلى أن “هذه المنظومة التقنية مدعومة بكاميرات مراقبة مرتبطة بأجهزة التحقق لتأمين يوم الاقتراع”.

وأضافت الغلاي أن “فاعلية الأجهزة الانتخابية أثبتت نجاحها في جميع الدورات الانتخابية السابقة، مما يضمن نزاهة التصويت وحماية صوت الناخب دون الحاجة إلى الحبر الانتخابي”.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، رسمياً، إلغاء استخدام الحبر الانتخابي في الانتخابات المقبلة.

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