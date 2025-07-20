يوليو 20, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تقرير امريكي يحذر من مخاطر تحدق بالعراق نتيجة انخفاض أسعار النفط

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فى :أخبار عــامة
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تقرير امريكي يحذر من مخاطر تحدق بالعراق نتيجة انخفاض أسعار النفط

كشفت شركة “ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس” التي تُعنى بالطاقة والسلع، ان العراق الأكثر عرضة للخطر من بين الدول المنتجة للنفط بفعل انخفاض أسعار النفط .

وقالت الشركة في تقرير لها، ان “التحديات المالية الناجمة عن ضعف أسعار النفط يمكن أن تكون لها عواقب واسعة النطاق على البلدان المصدرة للنفط، وخاصة تلك التي شهدت تباطؤ التنمية غير النفطية”.

وأضافت أن “الأكثر عرضة للخطر هو العراق، الذي يعتمد على عائدات النفط في تمويل الجزء الأكبر من ميزانيته، بما في ذلك دفع رواتب ملايين الموظفين الحكوميين”.

وتوقعت أن “تنخفض احتياطيات العراق من النقد الأجنبي بشكل حاد، من 102.3 مليار دولار مع 2023 و الى 87.05 مليار دولار في نهاية عام 2024 وإلى 70 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مما يجعلها قريبة من المستوى الذي من المرجح أن يتطلب اتخاذ إجراءات طارئة”.

وأشارت إلى أن “الانخفاض المتسارع في أسعار النفط قد يؤدي إلى انخفاض أسرع في الاحتياطيات وقد يتطلب تخفيضات إضافية في الإنفاق في القطاع العام، مما قد يؤدي إلى إثارة الاحتجاجات ضد الحكومة”.

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