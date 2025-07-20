مقتل أكثر من ألف شخص جراء أحداث السويداء

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، عن مقتل أكثر من ألف شخص جراء أعمال العنف في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

ووفق المرصد، “قتل 336 مقاتلا درزيا و298 مدنيا من الدروز، بينهم 194 أُعدموا ميدانيا، في المقابل، قتل 342 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر البدوية، 3 منهم مدنيون أعدموا ميدانيا”.

كما أفاد المرصد، بأن “الغارات التي شنتها اسرائيل خلال التصعيد، أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية”.

وكان المرصد قد ذكر في وقت سابق أن أعمال العنف التي اندلعت بين الدروز وعشائر البدو في 13 يوليو/ تموز الجاري أدت إلى مقتل 940 شخصا، وذلك في حصيلة غير نهائية.

وأكد المرصد وجود حالة هدوء حذر تعيشها المدينة على جبهات القتال، محذرا من تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الحاد في المستلزمات الطبية.

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