دبلوماسي أمريكي: استقرار إقليم كوردستان يصب في مصلحة الجميع

بحث الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، السفير ستيفن فيغن، يوم السبت، الأوضاع في إقليم كوردستان، والمنطقة بشكل عام.

جاء ذلك، خلال استقباله فيغن، في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل، وبحضور ستيفن بيتنر، القنصل العام الأمريكي في أربيل، وفق بيان.

وأشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية، بدور إقليم كوردستان في استقرار العراق والمنطقة، مؤكداً أن بلاده ترغب في وجود إقليم كوردستان قوي، وأن استقرار الإقليم يصب في مصلحة الجميع.

كما ناقش اللقاء، عملية السلام في تركيا والوضع في سوريا، حيث أعرب القائم بالأعمال الأمريكي عن تقديره لدور مسعود بارزاني، وجهوده لدعم عملية السلام في تركيا، وكذلك في التقريب بين الأطراف الكوردية في سوريا وتعزيز وحدة الكلمة والموقف بينها.

وأكد بارزاني، بحسب البيان، أن عملية السلام في تركيا تصب في مصلحة جميع الأطراف والمنطقة، مشدداً على ضرورة بذل كل ما يمكن لدعم العملية وتقديم ما يلزم لإنجاحها.

وكانت خطوات تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كوردستان، وكذلك العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية العراقية محاور أخرى للقاء، حيث أبلغ الوفدُ الضيف الرئيسَ بارزاني بأن الولايات المتحدة ترحب باتفاق الحكومتين حول الرواتب المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

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