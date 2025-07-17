اتحاد الجاليات الكوردستانية يثمن دور الرئيس بارزاني في إنجاح عملية السلام

ثمن اتحاد الجاليات الكوردستانية، دور الرئيس مسعود بارزاني في إنجاح عملية السلام في تركيا.

واصدر اتحاد الجاليات الكوردستاني في المهجر، بياناً حول عملية السلام في تركيا، وإلقاء حزب العمال الكوردستاني لسلاحه، حيث ثمن البيان دور الرئيس بارزاني في إنجاح عملية السلام.

وأعرب الاتحاد خلال بيانه الصادر اليوم 17 تموز 2025، عن تجديد دعمه ومساندته لعملية السلام في تركيا، وقال: “يجب أن تصبح تركيا دولة تعددية”.

وعدت الجالية الكوردستانية، دور الرئيس مسعود بارزاني في دفع عملية السلام ذو أهمية كبيرة، وقالت: “نتابع الخطوات بعد العملية، على أمل أن يتمكن حزب العمال الكوردستاني (PKK) من تقديم دعم كبير للنضال المدني في شمال كوردستان، وندعم هذه العملية من أجل تعزيز النضال الوطني”.

وأشار البيان إلى أن “السلام الحقيقي هو حل طويل الأمد للحرية وحقوق الكورد في شمال كوردستان، وبهذا، تبدأ حقبة جديدة في تركيا، فترة يصبح فيها الكورد شريكاً حقيقياً”.

وأكد الاتحاد، أنه يجب أن اعتماد الطرق السلمية والمقاومة السلمية للتمرد ضد الاستبداد، ويجب أن تتحول المعركة من المقاومة المسلحة إلى الكفاح السياسي المدني.

وأضاف: نحن ندعم جميع الجهود السلمية من أجل حقوق الشعب الكوردي في تركيا التي ينبغي أن تكون مبنية على الحوار والديمقراطية.

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