مسرور بارزاني مرحباً بموافقة بغداد على “التفاهم المشترك”: نأمل إرسال الرواتب وإنهاء الاعتداءات الإرهابية

رحّب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الخميس ، بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي على التفاهم المشترك بين حكومتي إقليم كوردستان و الاتحادية العراقية ، قائلاً في بيان، انه بناءً على ذلك، ننتظر من الحكومة الاتحادية إرسال الرواتب والمستحقات المالية للإقليم.

وفيما يلي نص البيان:

لقد أبدت حكومة إقليم كوردستان أقصى درجات المرونة، وحرصت على الإيفاء بجميع التزاماتها، ومن أجل مصلحة مواطني كوردستان وسعياً للتخفيف من معاناتهم، وبعد جهود وحوارات مستفيضة، وافق مجلس الوزراء الاتحادي اليوم على التفاهم المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. نرحب بهذه الخطوة وبناءً على ذلك، ننتظر من الحكومة الاتحادية إرسال الرواتب والمستحقات المالية للإقليم.

وأُعربُ عن بالغ امتناني لأبناء شعبنا على صبرهم وصمودهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها منذ أشهر عدة، كما أتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الشخصيات والجهات التي بذلت جهوداً حثيثة في سبيل حل مشكلة الرواتب، وواصلت دعمها ومساندتها لنا.

كذلك نأمل أن تُفصل قضية الرواتب والمستحقات، باعتبارها حقوقاً مشروعة لشعب كوردستان، عن أي خلافات أو مشاكل سياسية، وأن تُحل جميع القضايا العالقة في إطار الدستور واحترام الاتفاقيات الموقعة.

كما نؤكد على وجوب وضع حدّ للاعتداءات الإرهابية التي تطال إقليم كوردستان، ولا سيّما الحقول النفطية، آملين من الحكومة الاتحادية التعاون في الكشف عن المخربين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

17 تموز 2025

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