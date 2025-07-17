مستشار دولة القانون: نطالب الحكومة بكشف المتورطين بضرب منشآت كوردستان النفطية

قال مستشار ائتلاف دولة القانون، عباس الموسوي، إن الجهات الأمنية العراقية مسؤولة عن كشف ملابسات الضربات الجوية التي استهدفت منشآت نفطية ومطارات في إقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة صدور موقف رسمي من الحكومة العراقية بهذا الشأن.

وأشار الموسوي، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، إلى “وجود منظومات رادار في كركوك، أربيل، والسليمانية”، موضحاً أن “أي تحرك عسكري داخل العراق يجب أن يكون بإذن ومتابعة الأجهزة الأمنية العراقية حصراً، وليس لأغراض استهدافية أو تصفية حسابات”.

وأكد أن “الحكومة مسؤولة عن التحقيق في هذه الضربات، سواء كانت من إسرائيل أو من جهات غير منضبطة، وأن عليها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في حال ثبت وجود تدخل خارجي”.

وأضاف أن استمرار الصمت الرسمي بشأن هذه الضربات يفتح الباب أمام الفوضى ويدفع المواطنين نحو خيار “الأمن الذاتي”، داعياً إلى “تفعيل دور الكتل والأحزاب السياسية للضغط على الحكومة في سبيل إصدار تقرير نهائي واضح حول هذه الحوادث”.

وحول أزمة الرواتب في كوردستان، أبدى الموسوي تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، مؤكداً أن المشاورات مستمرة وأن النوايا إيجابية من جميع الأطراف.

وفي السياق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، أن هجوماً بطائرة مسيّرة مفخخة وقع الساعة 10:50 صباحاً قرب قرية سوريجة بناحية شمامك في محافظة أربيل، أعقبه بعد خمس دقائق هجوم آخر استهدف حقل نفط DNO بمنطقة طاوكي في زاخو، دون أن يسفرا عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية