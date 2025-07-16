رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الدفاع الإستوني

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 16 يوليو/ تموز ، وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيّما في الجانبين الأمني والدفاعي.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن امتنانه لإستونيا لما تقدمه من دعم وتعاون لإقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

بدوره، أكد وزير الدفاع الإستوني استعداد بلاده لتوطيد العلاقات مع إقليم كوردستان على مختلف المستويات.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية صون أمن واستقرار إقليم كوردستان، وضرورة وضع حد للهجمات التخريبية التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية وقطاع الطاقة في الإقليم.

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