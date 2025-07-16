هوراماني: بغداد وأربيل توصّلتا لاتفاقٍ أولي بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية

توصلت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق أولي بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية، ووفقًا لهذا الاتفاق، ستقوم بغداد بصرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الماضية.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني ناقش التفاهم الذي توصلت إليه حكومتي الإقليم والاتحادية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء.

وأكّد هوراماني خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، أنه بموجب التفاهم بين الحكومتين، فإن بغداد ستصرف رواتب موظفي الإقليم عن الأشهر المتأخرة الماضية.

وأوضح أن الحكومتين ستتوجهان بعد هذا الاتفاق الأولي نحو اتفاق أوسع.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، أدان المجلس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت إقليم كوردستان، لا سيما الاعتداءات الأخيرة التي طالت حقول النفط، وألحقت أضرارًا مادية جسيمة بعمليات الإنتاج.

وأكد المجلس أن الهدف من هذه الهجمات هو تقويض البنية التحتية الاقتصادية والطاقة في الإقليم، مطالبًا الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المنفذة.

بعد ذلك، ناقش المجلس جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الوضع المالي للإقليم، ومسار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية.

وقدّم رئيس الوزراء ونائبه عرضًا مفصلًا حول التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه يوم أمس في بغداد، والمتعلق بتأمين المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم، مقابل التزامات محددة تتحملها حكومة كوردستان.

وبعد المداولة، رحب مجلس الوزراء بهذا التفاهم، وأكد على ضرورة تنفيذه، مشيرًا إلى أن الحكومة الاتحادية ستبدأ بإرسال الرواتب والمستحقات المالية المستحقة لإقليم كوردستان وفق ما تم الاتفاق عليه.

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