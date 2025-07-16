تفاهم جديد بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (16 تموز 2025) اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

في مستهل الاجتماع، “أدان مجلس وزراء اقليم كوردستان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على إقليم كوردستان، وخاصة حقول النفط في الإقليم، والتي ألحقت أضراراً مادية جسيمة بعملية إنتاج النفط”، مؤكداً أن “الهدف من هذه الهجمات هو ضرب البنية التحتية الاقتصادية والطاقوية لإقليم كوردستان”، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة.

ودعا مجلس وزراء اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى “أداء واجبها لوضع حد لهذه الهجمات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المخربين”.

بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء محور وموضوع الاجتماع، الذي خُصّص لبحث الوضع المالي لإقليم كوردستان، ومسار المفاوضات والمباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وقدم رئيس مجلس الوزراء ونائبه تفاصيل التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه أمس في بغداد، بشأن تأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان والتزامات الإقليم.

وبعد النقاش وتبادل الآراء، رحّب مجلس الوزراء بهذا التفاهم وقرر تنفيذ مضمونه، والذي من المقرر أن ترسل الحكومة الاتحادية بموجبه الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

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