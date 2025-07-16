الطائفة الدرزية تدعو أبناءها لعبور الحدود من الجولان إلى سوريا

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء (16 تموز 2025)، أن الطائفة الدرزية في إسرائيل دعت جميع أبنائها إلى الاستعداد لعبور الحدود من الجولان إلى سوريا.

وقال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف: “سنفعل كل ما يلزم، بما في ذلك عبور السياج”، مضيفاً: “ما حدث في 7 تشرين الأول يحدث الآن في السويداء”.

بحسب وسائل اعلام عبرية فإن الجيش الإسرائيلي سيجري تحقيقاً في حادثة عبور عشرات الدروز الحدود من منطقة مجدل شمس، شمال مرتفعات الجولان، إلى الأراضي السورية.

وأشارت إلى أنه، في وقت سابق من يوم الثلاثاء (15 تموز 2025)، عبر حوالي 20 إلى 30 درزياً السياج الحدودي في منطقة مجدل شمس، عقب دخول القوات الحكومية السورية إلى مدينة السويداء، مؤكّداً أن القوات الإسرائيلية أعادت معظم من عبروا السياج.

في سياق متصل، أعلنت إسرائيل عن استهداف القوات السورية في محافظة السويداء، كما نفّذت غارة على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة السورية في العاصمة دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي: “نواصل مراقبة التطورات والانتهاكات ضد المواطنين الدروز في سوريا، وبناءً على توجيهات المستوى السياسي، نشنّ هجمات في المنطقة ونبقى في حالة تأهّب لمختلف السيناريوهات”.

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