هوشيار زيباري: استهداف كوردستان يمثل عدواناً من “قوى اللادولة”

قال السياسي الكوردي البارز هوشيار زيباري، في تغريدة على منصة “إكس”، إن الفصائل الولائية شنّت خلال الأيام الماضية هجمات بمسيّرات مفخخة استهدفت عددًا من المنشآت النفطية ومطاري السليمانية وأربيل، ما أسفر عن أضرار مادية.

وأضاف زيباري أن هذه الهجمات “تزامنت مع قرارات قطع رواتب موظفي الإقليم لمدة 75 يومًا، ضمن سياسة تجويع اقتصادية تنتهجها الحكومة الاتحادية ضد كوردستان”.

واصفًا ذلك بأنه “عدوان صارخ من قوى اللادولة يستهدف الإقليم وأمنه واقتصاده”.

خلال الايام الماضية قصفت الفصائل الولائية عددا من المنشآت النفطية و مطاري السليمانية واربيل في الاقليم بمسيرات مفخخة. و ألحقت أضرار مادية. و جاءت بالتزامن مع قرارات قطع رواتب الموظفين ل ٧٥ يوما و سياسة التجويع الاقتصادية من قبل الحكومة . وهذا عدوان صارخ علينا من قوى اللادولة. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) July 15, 2025

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أعلن أمس الاثنين 14 تموز 2025، عن سقوط طائرتين مسيرتين مفخختين في حقل خورمله النفطي التابع لمحافظة أربيل، دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية.

كما أعلن الجهاز في صباح اليوم ذاته إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن جهاز مكافحة الارهاب، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مواقع قوات البيشمركة في محور التون كوبري بمحافظة كركوك، دون وقوع أية إصابات.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية