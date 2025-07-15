يوليو 16, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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هوشيار زيباري: استهداف كوردستان يمثل عدواناً من “قوى اللادولة”

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فى :أخبار عــامة
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هوشيار زيباري: استهداف كوردستان يمثل عدواناً من “قوى اللادولة”

قال السياسي الكوردي البارز هوشيار زيباري، في تغريدة على منصة “إكس”، إن الفصائل الولائية شنّت خلال الأيام الماضية هجمات بمسيّرات مفخخة استهدفت عددًا من المنشآت النفطية ومطاري السليمانية وأربيل، ما أسفر عن أضرار مادية.

وأضاف زيباري أن هذه الهجمات “تزامنت مع قرارات قطع رواتب موظفي الإقليم لمدة 75 يومًا، ضمن سياسة تجويع اقتصادية تنتهجها الحكومة الاتحادية ضد كوردستان”.

واصفًا ذلك بأنه “عدوان صارخ من قوى اللادولة يستهدف الإقليم وأمنه واقتصاده”.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أعلن أمس الاثنين 14 تموز 2025، عن سقوط طائرتين مسيرتين مفخختين في حقل خورمله النفطي التابع لمحافظة أربيل، دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية.

كما أعلن الجهاز في صباح اليوم ذاته إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن جهاز مكافحة الارهاب، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مواقع قوات البيشمركة في محور التون كوبري بمحافظة كركوك، دون وقوع أية إصابات.

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