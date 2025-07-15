رئاسة إقليم كوردستان تدين هجمات المسيّرات وتطالب بغداد بتحرك عاجل

في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في إقليم كوردستان، أصدرت رئاسة الإقليم بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة، والتي طالت خلال اليومين الماضيين مواقع استراتيجية، من بينها حقلا خورملة وسرسنك النفطيان.

البيان حمّل الحكومة الاتحادية العراقية مسؤولية التحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات، مؤكداً أن استمرارها “يعرض استقرار وسيادة البلد والمستثمرين المحليين والأجانب للخطر”.

وتعرض حقل سرسنك النفطي الواقع في ناحية جمانكي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) بمحافظة دهوك، صباح اليوم الثلاثاء 15 تموز 2025، لانفجار عنيف أدى إلى اندلاع حريق واسع داخل الحقل، ما أجبر شركة HKN الأميركية المشغّلة للحقل على وقف عمليات الإنتاج مؤقتاً.

الشركة أوضحت في بيان أن الانفجار وقع في الساعة السابعة صباحاً، وأكدت عدم تسجيل أي إصابات بين العاملين، مضيفةً أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث، وأن استئناف العمل مرتبط بعودة الاستقرار الكامل داخل الحقل وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة على هجوم آخر استهدف حقل خورملة النفطي في محافظة أربيل بطائرتين مسيّرتين مفخختين، ما يشير إلى تصاعد في وتيرة الهجمات على المنشآت النفطية في إقليم كوردستان، وسط إدانات رسمية وتحذيرات من استهداف متعمد للبنية التحتية الحيوية في إقليم كوردستان.

وادناه نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

ندين بشدة الهجمات التي تستهدف البنی التحتية وشتی مناطق ٳقليم كوردستان حيث نفذت هجمات بالطائرات المسيرة أمس واليوم في هذا الاطار الحقول النفطية في منطقتي خورملة وسرسنك.

على الحكومة الاتحادية العراقية أن تتخذ الإجراءات العاجلة واللازمة لمنع تلك الهجمات والعثور على المهاجمين ومعاقبتهم. فهذه الهجمات تعرض استقرار وسيادة البلد والمستثمرين المحليين والأجانب للخطر.

رئاسة إقليم كوردستان

15 تموز 2025

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