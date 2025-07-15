يوليو 16, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

واشنطن تدين الهجمات التي استهدفت حقول النفط في اقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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واشنطن تدين الهجمات التي استهدفت حقول النفط في اقليم كوردستان

ادنت القنصلية العامة للولايات المتحدة الامريكية في اربيل الهجمات التي استهدفت النبى التحية في اقليم كوردستان.
وقالت القنصلية الامريكية في بيان: ان الولايات المتحدة الامريكية تدين الهجمات التي جرت بطائرات مسيرة واستهدفت البنى التحتية المهمة للحقول النفطية في خورمله وسرسنك في اقليم كوردستان.
واضاف البيان: يجب على الحكومة العراقية استخدام سلطاتها لمنع الاطراف المسلحة من تنفيذ هذه الهجمات على تلك المناطق داخل البلاد ومع تلك المناطق التي تقوم فيها الشركات العراقية والدولية بالاستثمار.
واوضح البيان: هذه الهجمات مرفوضة وهي تهديد لسيادة العراق وتضع العراقيل امام جهود العراق لجذب الاستثمارات الاجنبية، نحث الحكومة العراقية على اجراء تحقيق لمعرفة من يقف وراء تلك الهجمات وتحميلهم المسؤولية.

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