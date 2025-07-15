توزيع قطع أراضٍ على الموظفين في 18 بلدية ضمن حدود محافظة أربيل

أعلنت رئاسة بلدية أربيل اليوم الثلاثاء 15 تموز 2025، توزيع قطع أراضٍ على الموظفين في 18 بلدية ضمن حدود محافظة أربيل.

وقال مدير عام بلديات أربيل مريوان حاكم هادي، خلال مؤتمر صحفي، إن “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قرر منح أراضٍ لموظفي الإقليم، وسيتم اليوم توزيع قطع منها على الموظفين في 18 بلدية ضمن حدود محافظة أربيل”.

بدوره، أشار ساسان عوني، وزير البلديات في حكومة إقليم كوردستان: “خلال العام والشهرين الماضيين، تم ملء 45 ألف استمارة تخص الأراضي، وقد صادقت رئاسة مجلس الوزراء على القرار، وبعدها قامت البلديات بتخصيص الأراضي، واليوم يتم توزيعها على الموظفين”.

مضيفاً: “الأراضي متوفرة لجميع الموظفين، وسيتم تسجيلها بأسمائهم وفقاً للاستحقاق، ومن ثم سيتم تزويدهم بالخدمات اللازمة”.

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