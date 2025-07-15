مثال الآلوسي يحذر السوداني ويحمّله مسؤولية استمرار سياسات التجويع تجاه كوردستان

في تغريدة مثيرة للجدل على منصة “إكس”، وجّه السياسي العراقي مثال الآلوسي انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، محذّراً من أن “استمرار سياسات التجويع” التي تنتهجها حكومة الإطار تجاه إقليم كوردستان، تهدد الأمن القومي العراقي.

وقال الآلوسي: “إن تعمّد حكومة الإطار وأتباعها اتباع سياسة التجويع النازي بحق مليون عائلة كوردية، يمثل منهجاً مدمراً”، مضيفاً أن “الابتسامات الصفراء والتصريحات المخادعة للإعلام الغربي لا تخفي حقيقة التهديدات الإرهابية المتكررة من ميليشيات معروفة”.

وأضاف الآلوسي: “كسياسي عراقي حر، أحمّلك (السوداني) المسؤولية الكاملة عمّا يجري من انهيار للأمن القومي، وأحذّر من التمادي والتهور ………….، لما قد يؤدي إلى عزل العراق وفرض عقوبات اقتصادية دولية تُفاقم معاناة العراقيين”.

وختم الآلوسي تغريدته برسالة شخصية إلى السوداني قال فيها: “عزيزي السيد رئيس الوزراء، أنت بعمر أولادي، وأحذّرك من أن ترمي بنفسك والعراق إلى التهلكة إرضاءً لعصابات الفساد والإرهاب. رئاسة الوزراء أمانة وطنية وأخلاقية قبل أن تكون وسيلة للشهرة والمغانم… فلا تقامر أكثر مما يحتمله ظهرك”.

#دولة_السوداني المحترم ان تعمد حكومة الاطار واتباعها بتعمد سياسة التجويع النازي بحق مليون عائلة كورديه لمليون #موظف_كوردستاني كما وان توزيع الابتسامات الصفراء والتصريحات المخادعة للاعلام الغربي تمثل منهجية حكومية للتغطية على سيل التهديدات والهجمات الإرهابية من مليشيات معروفه… pic.twitter.com/eOiNL20mUE — Al-Alusi Mithal (@mithal_al) July 15, 2025

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