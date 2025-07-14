يوليو 14, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الحزبان الكورديان يصدران بياناً مشتركاً.. اتفاق بشأن بغداد

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فى :أخبار عــامة
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الحزبان الكورديان يصدران بياناً مشتركاً.. اتفاق بشأن بغداد

‏عقد الحزبان الكورديان، الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، برئاسة بافل طالباني، اجتماعاً يوم الثلاثاء، اتفقا خلاله على مواصلة المفاوضات والحوار لحل مسالة رواتب الموظفين، وملفات أخرى.

وجاء في بيان مشترك للحزبين، أنه ‏بعد المناقشة وتحليل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اتفق الجانبان على تكثيف الجهود لحل المشكلة وتوفير الرواتب الموظفين مستحقات إقليم كوردستان، في إطار الدستور عبر التعاون المشترك بين الجانبين”.

وخصص جزء آخر من الاجتماع لمناقشة تعزيز العلاقات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، لتجاوز التحديات والعقبات وحماية كيان إقليم كوردستان ومنجزاته.

وشدد المجتمعون، على ضرورة توحيد المواقف بين الأحزاب السياسية الكوردستانية والعراقية لتجاوز وحل هذه المشكلة”.

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