30 مستشفى ومراكز علاجية متخصصة.. نقلة نوعية بالقطاع الصحي في إقليم كوردستان

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز قطاع الصحة، أولت حكومة إقليم كوردستان خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في عهد الكابينة الوزارية التاسعة، اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي، حيث تم إنشاء 30 مستشفى جديد إلى جانب عدد من المراكز التخصصية التي تخدم شرائح متعددة من المواطنين في مناطق متفرقة من الإقليم.

مستشفيات ومراكز تخصصية حديثة

من بين المستشفيات التي تم بناؤها أو هي قيد التنفيذ:

– مستشفى آميدي في دهوك.

– مستشفى الأمراض المعدية في السليمانية.

– مستشفى سيدكان العام في أربيل.

– مستشفى الطوارئ في رانية.

– مستشفى جمال حاجي علي في السليمانية.

– مستشفى الأطفال في زاخو.

– مستشفى الطب النفسي في أربيل.

كما تم افتتاح 21 مركزًا تخصصيًا في مختلف مناطق الإقليم، من أبرزها:

– مركز “آوات” لعلاج الأورام السرطانية بالأشعة في أربيل.

– مركز جراحة القلب المفتوح للأطفال في السليمانية.

– مركز تشخيص سرطان الثدي في رانية.

– مركز الثلاسيميا في آكري (عقرة).

– مركز غسيل الكلى في كويه.

– مركز معالجة السكري في أربيل.

معالجة امراض السرطان

في إطار جهودها لمحاربة الأمراض المزمنة والوراثية، أولت الكابينة التاسعة اهتمامًا خاصًا بمرضى السرطان، حيث وفّرت لهم خدمات علاجية متقدمة عبر 3 مستشفيات و5 مراكز طبية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لبناء مستشفيين متخصصين لهذا المرض، بهدف تقديم علاج شامل وتأمين الأدوية المجانية.

إلى جانب تقديم الدواء المجاني في المستشفيات الحكومية، عملت وزارة الصحة في حكومة الإقليم على تنظيم سوق الأدوية، من خلال إجراءات رقابية دقيقة لضمان الجودة، واعتماد نظام الملصقات (الستيكر) لتوثيق مصدر الدواء والتأكد من صلاحيته.

خطط مستقبلية طموحة

تستعد حكومة إقليم كوردستان لإطلاق مجموعة من المشاريع النوعية في القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة، وتشمل:

– وجود الضمان الصحي للمواطنين.

– تأسيس مصانع وشركات وطنية لتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

– تطوير نظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء إقليم كوردستان.

وتؤكد هذه الخطط أن حكومة إقليم كوردستان تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، مع سعيها المتواصل لتحقيق نظام صحي شامل ومستدام.

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