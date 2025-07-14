مشاريع البنى التحتية تمضي بثبات في دهوك..

طريق باعدري المزدوج يقترب من الاكتمال

اكدت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاحد، أن مشاريع الطرق في محافظة دهوك مستمرة بوتيرة متسارعة، حيث شهدت الأعمال تقدماً ملموساً وخصوصاً في مشروع طريق دهوك – ناحية باعدري المزدوج (سايدين).

وأشارت الدائرة الى أن هذا الطريق المزدوج قد أنجز بنسبة 70%، ويبلغ طول الطريق 26 كيلومتراً، ويمتد حتى بوابة دهوك.

ويشارك في تنفيذ المشروع أكثر من 600 آلية و1500 عامل متخصص، يعملون بجد واجتهاد لاستكمال الأعمال وضمان جودة التنفيذ.

وتُعد هذه المشاريع من ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان لتطوير البنية التحتية والتي تهدف إلى تحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة النقل بين جميع مناطق الإقليم.

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