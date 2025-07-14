إقليم كوردستان يحتاج 803 مليون دولار لتوفير الخدمات للاجئين والنازحين

يوجد في إقليم كوردستان، أكثر من 858،000 لاجئ ونازح داخلي يتوزعون على 27 مخيماً مختلفاً، تقع معظمها ضمن حدود محافظة أربيل، وتحتاج حكومة إقليم كردستان إلى 803 مليون دولار سنوياً لتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وقال علي سعيد، مدير البيانات والمعلومات في مركز التنسيق والأزمات بوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، لـ كوردستان 24 اليوم الإثنين 14 تموز 2025، إنه من بين 261،939 لاجئًا و578،403 نازح، عاد فقط 2،380 شخصًا إلى وطنهم في الفترة الماضية.

وأضاف: معظم اللاجئين هم سوريون فروا إلى إقليم كوردستان منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2014، وقد غادر 2،380 منهم فقط إقليم كوردستان من أصل 858،000 شخص.

وتابع: “على الرغم من المشكلات التي سببتها الحكومة العراقية لإقليم كوردستان، نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير حياة كريمة ولائقة للنازحين واللاجئين”، وأضاف: “لقد فتحت حكومة إقليم كوردستان دائمًا أبوابها أمام كل من يأتي إلى الإقليم لأي سبب كان.”

وفقًا لملخص التقرير المالي حول تقديم الخدمات للنازحين واللاجئين، تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى 803 ملايين دولار سنويًا، مع إنفاق يومي يبلغ 2.6 دولار لكل شخص نازح و66 دولارًا شهريًا.

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