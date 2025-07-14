هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان تعلن منح تراخيص لـ79 مشروعًا جديدًا خلال 6 أشهر

رغم الأزمة الاقتصادية التي خلقتها الحكومة الاتحادية لإقليم كوردستان، ينظر رئيس هيئة الاستثمار في منطقة كردستان بتفاؤل لوضع لاستثمار خلال النصف الأول من هذا العام، قائلاً إن أكثر من 1.254 مليار دولار قد تم استثمارها في مختلف القطاعات.

وقال محمد شكري، رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 14 تموز 2025، لـ كوردستان24: ” الإحصائيات للنصف الأول من عام 2025 مشجعة في ما يتعلق بإنشاء مشاريع جديدة في إقليم كوردستان”، مضيفاً: “خلال ستة أشهر فقط، تم منح 79 مشروعًا تراخيص في قطاعات مختلفة مثل التعليم، والرياضة، والزراعة، والسياحة، والإسكان، والتجارة.”

كما أشار إلى أنه من بين 79 مشروعًا تم منحه الترخيص، بقيمة مليار و254 مليون و385 ألف و369 دولارًا، فإن 28 منها هي مشاريع تجارية بقيمة استثمارية تصل إلى 220 مليون و471 ألف و330 دولارًا.

كما أكد أن فريقه يبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والبلاد، من أجل زيادة تسهيل إنشاء المشاريع المهمة والمفيدة.

وتقدم حكومة الإقليم التسهيلات للمستثمرين الأجانب أسوة بالدول المتقدمة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال رئيس الهيئة في كلمة له خلال مشاركته في معرض دولي مقام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، إن هناك فرص استثمارية في مختلف القطاعات في إقليم كوردستان، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من المناخ الملائم من أجل تعزيز الاستثمار في الإقليم، بحسب بيان من الهيئة.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان بهدف إصلاح وتطوير المشاريع الاستثمارية وخلق البيئة الملائمة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في كوردستان.

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