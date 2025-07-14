الضمان الاجتماعي في كوردستان: لا مشاريع جديدة بأقل من 75% عمالة محلية

أعلن مدير دائرة العمل والضمان الاجتماعي في إقليم كوردستان، مريوان بگوك عزيز، اليوم الاثنين، عن صدور قرارات وطنية وحكومية مهمة في عهد الكابينة التاسعة، تهدف إلى تعزيز التوظيف المحلي وتحسين أوضاع العمال.

وقال عزيز لـ(باسنيوز): “تمكّنا في عهد الكابينة التاسعة، عبر دوائر العمل في المحافظات والإدارات المستقلة فقط، من توفير 11 ألف فرصة عمل للمواطنين، إضافة إلى إحالة ألف عامل يومي للتقاعد، في حين تم إحالة 726 عامل الى التقاعد خلال الكابينات الحكومية السابقة”.

وأكد أن “أحد أبرز القرارات في الكابينة الحالية ينص على عدم السماح لأي مشروع جديد بأن تكون نسبة العمالة المحلية فيه أقل من 75%، وألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 350 ألف دينار”.

وأضاف: “خلال الشهر الماضي، تم تقديم مقترح من لجنة يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتشارك فيه دائرتنا، لرفع الحد الأدنى للأجور من 350 ألفًا إلى 450 ألف دينار. المقترح حاليًا على طاولة مجلس الوزراء وننتظر الموافقة النهائية عليه”.

كما أشار إلى انه “في جميع الكابينات الحكومية السابقة، تم تنفيذ 28 ألف مشروع فقط وتوظيف 84 ألف عامل، في حين شهدت الكابينة التاسعة تنفيذ 29 ألف مشروع وتوظيف 116 ألف عامل حتى الآن”.

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