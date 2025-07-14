حظر اللحى.. وزارة عراقية تمنع مظاهر “داعش والمليشيات” في مؤسساتها

قررت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة العراقية، منع إطلاق اللحية بشكل “ملفت” في أماكن العمل، محذرة من التشبه بـ”داعش أو الميليشيات”، الأمر الذي أثار استهجان نائب.

وجاء في وثيقة رسمية، صادرة عن الشركة وموجهة إلى أقسامها وفروعها ومواقعها كافة، تحت عنوان “إعمام”، أنه “بناءً على الذوق العام للوظيفة، تَقرر أن يكون حضور الموظف إلى الدوام الرسمي ضمن المظهر اللائق، وعدم إطلاق اللحية بشكل ملفت والتشبه بداعش أو غيره من الميليشيات”.

وأضافت الوثيقة أن “مدير الموقع يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم التبليغ عن مثل هذه الحالات”.

وحمل الكتاب الرسمي توقيع مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى هاشم حسين.

وقد علق النائب أمير المعموري على القرار، عبر منشور له على الفيسبوك، قائلا “كل من يطلق اللحية يعتبر متشبه بالمليشيات وداعش، بأمر وزارة التجارة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.. نسخة من الى اخواني بالحشد”.

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