في عهد الكابينة التاسعة.. ارتفاع نسبة المساحات الخضراء في كوردستان إلى 20%

تصدير 10 آلاف طن من المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية

شهد قطاع الزراعة في إقليم كوردستان تطوراً ملحوظاً خلال فترة الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني، إذ أولت الحكومة اهتماماً واسعاً بهذا القطاع، ونجحت في تنشيطه بشكل لافت، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية لدعم المنتجات المحلية وتهيئة فرص تصديرها إلى الخارج.

وبحسب إحصاءات رسمية، ارتفعت نسبة المساحات المزروعة في كوردستان من 1.8% إلى 10% خلال عهد الكابينة التاسعة، في وقت سجّلت صادرات المنتجات الزراعية المحلية إلى وسط وجنوب العراق زيادة كبيرة، تجاوزت 100 ألف طن. كما تم، بإشراف مباشر من ديوان رئاسة حكومة الإقليم، تصدير نحو 10 آلاف طن من محاصيل المزارعين الكوردستانيين إلى أسواق كندا وعدد من الدول العالمية.

وضمّت قائمة الصادرات الكوردستانية محاصيل متنوّعة، شملت الرز، السماق، الطحينة، الرمان، العسل، التفاح، الفطر، البطاطا، إلى جانب أصناف أخرى من المنتجات المحلية. وبلغ إجمالي المنتجات الزراعية المصدّرة 12,814 طناً، جاءت البطاطا في صدارتها بواقع 7,253 طناً، تلاها الرمان بـ 2,228 طناً، ثم باقي الأصناف بـ 2,259 طناً. كما سُجِّل تصدير 784 طناً من العنب، و120.4 طناً من التفاح، و119 طناً من الفطر، فضلاً عن 50.9 طناً من الأرز الكوردي وأرز عنبر.

ازدياد المساحات الخضراء

وفي المجال البيئي، أحرزت الكابينة التاسعة تقدماً كبيراً في زيادة المساحات الخضراء داخل مدن الإقليم، حيث جرى إصدار أكثر من 14,390 إجازة بيئية لتنفيذ مشاريع جديدة، مع إلزام ما يزيد عن 25% من تلك المشاريع بتخصيص مساحات خضراء.

وأكدت مصادر حكومية أن حملات التشجير مستمرة في أربيل، إذ نُفّذت أعمال التشجير على مساحة تتجاوز 200 دونم من الأراضي، فضلاً عن البدء بمشروع لإقامة حزام أخضر حول مدينة أربيل، على مساحة تصل إلى 12 ألف دونم. كما خُصّصت 858 دونماً لمشاريع التشجير خلال السنوات الخمس الماضية.

التوسع في تسويق المنتجات الزراعية

وضمن خطتها لدعم المزارعين، بذلت الكابينة التاسعة جهوداً لتهيئة بيئة مناسبة لتسويق المنتجات المحلية داخلياً وخارجياً، الأمر الذي أدى إلى دخول محاصيل كوردستان إلى أسواق الإمارات وكندا وأوروبا، ورفع جودة الإنتاج المحلي. وأسهمت خطط الدعم الحكومي في تحسين نوعية المحاصيل وزيادة كمياتها، ما عزّز من حضور اسم كوردستان في الأسواق الزراعية الإقليمية والدولية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية