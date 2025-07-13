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بمشاركة 2000 عامل.. طريق جديد بالعاصمة أربيل يعزّز البنية التحتية ويربط كسنزان بسد گومەسپان

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فى :أخبار عــامة
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بمشاركة 2000 عامل.. طريق جديد بالعاصمة أربيل يعزّز البنية التحتية ويربط كسنزان بسد گومەسپان

في خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكات النقل في إقليم كوردستان، أُعلِن عن انطلاق مشروع الطريق المزدوج كسنزان – سد گومەسپان (شرق العاصمة أربيل)، وستنفّذه شركة “هيمن گروپ”ـ ومن المقرر أن يكتمل مع نهاية عام 2026.

ويمتد الطريق الجديد بطول 15 كيلومترًا، يبدأ من نهاية طريق كسنزان وينتهي في سد گومەسپان ، ويبلغ عرض كل اتجاه 10.75 مترًا، ويتضمن مسارين رئيسيين مع ممر جانبي للطوارئ.

كما يتضمّن المشروع أربع جسور رئيسية ونفقًا واحدًا، بالإضافة إلى 40 عبارة صندوقية بأحجام مختلفة، ونظام تصريف مياه الأمطار، ومنظومات حماية متقدمة لضمان استدامة الطريق وسلامته.

ويشارك في تنفيذ المشروع أكثر من 2000 عامل، إلى جانب 600 آلية مختلفة، بينما تم تأمين 99% من الكوادر من السوق المحلي، في خطوة تُعزز الاعتماد على الكفاءات بإقليم كوردستان.

وقال أمير عبد الخالق، مدير مشاريع الطرق في شركة “هيمن گرووپ”، في تصريح سابق لـ(باسنيوز): “ننفّذ العمل بسرعة وكفاءة عالية، ونسعى جاهدين لإنهاء المشروع حتى قبل الموعد المحدد إن أمكن”.

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