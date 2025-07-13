صناعة “ألوكا” الحديثة في دهوك تنهي معاناة الكسبة وتوفر بيئة عمل نموذجية

في قلب المنطقة الصناعية الحديثة “ألوكا” بمحافظة دهوك، يعمل عشرات الكسبة والحرفيين في أجواء جديدة كليًا، وسط بيئة منظمة ونظيفة، بعد سنوات من العمل في الصناعة القديمة التي كانت تعاني من ضعف البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية.

سركفت عارف، أحد الكسبة الذين انتقلوا إلى المنطقة الصناعية الجديدة، عبّر بفخر لكوردستان24 عن رضاه الكامل عن هذه النقلة النوعية، قائلًا:

“هذه المنطقة الصناعية أنظف وأكثر تنظيمًا بكثير من سابقتها. الكهرباء والماء متوفران على مدار الساعة، والشوارع هنا واسعة ومعبدة، وهناك حتى حديقة جميلة داخل المنطقة الصناعية. الفارق كبير جدًا مقارنة بالصناعة القديمة، حيث كنا نواجه ازدحامات خانقة ونقصًا في الخدمات”.

أما دلدار عادل، الذي يعمل ميكانيكيًا منذ سنوات طويلة، فتحدّث عن المعاناة التي عاشها في المنطقة الصناعية القديمة قبل الانتقال إلى ألوكا، قائلاً:

“كنا نعمل وسط الطين، وندخل السيارات إلى المحلات فنُدخل معها كميات من الوحل. الماء كان نادرًا، والكهرباء تنقطع باستمرار.

أما اليوم، فالوضع مختلف تمامًا. الكهرباء لا تنقطع، الماء متوفر، والنظافة والتنظيم يبعثان على الراحة. لدينا مسجد وحديقة وأماكن للاستراحة، وحتى السائقون يشعرون بفرق كبير”.

وأشار دلدار إلى أن بعض الصفحات العراقية تحدثت عن جمال المنطقة الصناعية الجديدة، لما توفره من بيئة مريحة ومحفّزة للعمل، وهو ما لم يكن متاحًا في الصناعة القديمة، قائلاً:

“عملت فيها لعشر سنوات، ولم أشعر يومًا بالراحة أو الدافع للعمل كما أشعر به اليوم في ألوكا”.

وقد أُقيمت المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 679 ألف متر مربع، وفق أحدث المواصفات والمعايير، لتكون نموذجًا في التخطيط والدعم الخدمي للمشاريع الصناعية والحرفية في الإقليم. كما تم بناء حديقة عامة للاستراحة في موقع الصناعة القديمة، في محاولة لتحسين المشهد العام وتعويض بعض معاناة الماضي.

ويؤكد العاملون في “ألوكا” أن هذه الخطوة وفرت لهم بيئة عمل متكاملة، وساهمت في تحسين إنتاجيتهم وحياتهم المهنية، في إطار رؤية تنموية جديدة تهدف إلى تحديث البنى التحتية ودعم قطاعات العمل المحلي في دهوك.

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