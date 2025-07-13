ضبط 10 أطنان تين إيراني فاسد مهرب إلى إقليم كوردستان

أعلن رئيس اللجنة المشتركة في قائمقامية قضاء رانية، كارزان سليمان، اليوم الأحد 13 تموز/ يوليو 2025، عن ضبط 10 أطنان من التين المجفف منتهي الصلاحية تم تهريبها من إيران إلى أراضي إقليم كوردستان.

وأوضح سليمان، أن الأجهزة الأمنية أجرت عملية تفتيش للموقع، وتبيّن أن الكمية المهربة فاسدة وتم التلاعب بتاريخ صلاحيتها بتمديده لعام إضافي.

وأشار في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أن هذا الفعل يُعد جريمة تزوير وفق المادة (10) من قانون حقوق المستهلك، حيث تم توقيف المتورط وتحويل القضية إلى الجهات القضائية، مع حجز الكمية المضبوطة المخزنة في إحدى ثلاجات منطقة چوارقورنه.

وأكّد رئيس اللجنة المشتركة أن التين الفاسد سينقل إلى محطة النفايات حيث سيُدفن بطريقة صحية داخل حفرة مخصصة ويُغطى بالتراب حفاظًا على السلامة العامة.

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