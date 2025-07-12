صحيفة تركية: نيجيرفان بارزاني هو من نظّم مراسم إلقاء مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني السلاح

ذكرت صحيفة “ملييت” التركية أن مراسم إلقاء مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني أسلحتهم في حدود محافظة السليمانية، قد نظمها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

يوم أمس الجمعة، (11 تموز 2025) وخلال مراسم أقيمت في كهف جاسنه في محافظة السليمانية، قامت مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني بإلقاء أسلحتهم وحرقها.

وأوضحت صحيفة “ملييت” التركية في عددها الصادر اليوم السبت، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني “أشرف شخصياً على الاستعدادات وتفاصيل مراسم إلقاء حزب العمال الكوردستاني السلاح”.

وكان توفير السيارات واستقبال الضيوف وأماكن إقامتهم تحت إشراف رئيس إقليم كوردستان، وذلك بحسب الصحيفة التركية.

المجموعة التابعة لحزب العمال الكردستاني التي ألقت سلاحها أمس الجمعة، كانت تتألف من 30 مقاتلاً؛ 15 امرأة و15 رجلاً، وكان من بينهم بسي هوزات، الرئيسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكوردستاني (KCK).

المراسم جرت في منطقة جبلية قرب كهف تاريخي في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، حيث أُضرمت النيران في عدد من الأسلحة، إيذاناً بنهاية مرحلة الكفاح المسلح، وبداية مرحلة جديدة، تقول المجموعة إنها تقوم على السلم والحوار.

جاء الإعلان استجابة لرسالة مصوّرة بعث بها زعيم الحزب عبد الله أوجلان من سجنه الانفرادي في جزيرة إيمرالي التركية، أكد فيها أن السلاح لم يعد الطريق المناسب لتحقيق الحقوق القومية الكوردية، مشيراً إلى أن تركيا بدأت ولو ببطء بالاعتراف بالهوية الكوردية، ما يستوجب تغيير أسلوب النضال.

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